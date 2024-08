CdS Campania – “LUKAKU SUBITO”. Conte chiede scusa ma il destino è nelle mani Di de Laurentiis

. Il giorno dopo aver appreso da Conte che per il Napoli è l’anno zero, la squadra crolla a Verona contro l’Hellas: 3-0, tutto nel secondo tempo, con reti di Livramento e doppietta di Mosquera, asso che Zanetti pesca dalla panchina a inchiodare errori e orrori avversari in fase difensiva. E mica soltanto questo: Simeone, Raspadori e Cheddira concludono la serata con zero tiri. Come l’anno. E i soli pericoli li creano Anguissa (traversa, testa e girata in area) e Lobotka (tiro alto da fuori): i due centrocampisti. Gli azzurri sono indietro, fisicamente e tatticamente, le distanze non sono ancora corrette e non c’è traccia dell’intensità e dell’aggressività invocate dal tecnico, ma a questo gruppo manca come pane e acqua un centravanti che riempia l’area, che faccia salire la squadra, che brilli come un riferimento, che tiri in porta e crei occasioni con esterni e trequartisti. Ieri grigi come l’autunno.