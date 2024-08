Calciomercato Napoli: 4 obiettivi per Manna in Premier League

Il ko contro il Verona è probabilmente nato in sede di calciomercato Napoli. Le notevoli difficoltà riscontrate dalla società per concludere gli affari necessari a regalare ad Antonio Conte la rosa desiderata sono evidenti. Per questo nelle ultime ore il lavoro del DS Manna è diventato febbrile.

Secondo quanto rivelato da Radio CRC il direttore sportivo del Napoli avrebbe riallacciato in queste ore i rapporti con diverse società di Premier League per regalare ad Antonio Conte i profili di cui ha bisogno per rendere competitiva la squadra.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Radio CRC infatti: “Manna è stato in missione in Inghilterra e non ha terminato il suo lavoro: la spedizione dei giorni scorsi, da qui a poco, potrebbe dare dei frutti molto positivi. Negli ultimi anni, il Napoli ha pescato più volte in Premier, e non sempre benissimo: iniziò con Chalobah, che non andrò benissimo; ha fatto un buon colpo con Anguissa, poi non ripetuto con Ndombele e i vari Tuanzebe e Dendoncker. Oram si parla di Lukaku, Casadei, McTominay e Gilmour, tre dei quali potrebbero aggiungersi a David Neres del Benfica. La situazione è fluida, anche se resta bloccata“.