VERONA-NAPOLI: TOP & FLOP

Il Verona di mister Paolo Zanetti ha esordito nella nuova stagione sabato scorso perdendo in casa 2-1 contro il Cesena in coppa Italia.

E’ terminata da pochissimo la sfida tra il Verona e il Napoli, in programma oggi alle 18:30 presso lo stadio “Bentegodi” e valida per la prima giornata del campionato 2024/25. Il risultato è clamoroso con i gialloblu che si sono imposti per 3-0.

TOP

–

FLOP

Juan Jesus– E’ impossibile pensare di ripartire con lui in campo. Anche se avessimo la difesa tutta squalificata, gli preferirei Caprile. Non può giocare in Serie A (a nessun livello).

Conte– Lavora da luglio con questo gruppo, allontanando quelli che non ha voluto, e si presenta alla prima con Juan Jesus in difesa. Non da’ spazio a Ngonge che forse è l’unico che può fare qualcosa in più. Il suo esordio sulla panchina del Napoli è disastroso. Due gare ufficiali zero gol segnati.

Simeone– Da ormai due anni il Cholito non va a bersaglio, ma la sua involuzione è pazzesca. Qui non è un problema di reti, ma gli manca proprio il senso di pericolosità nell’’attaccare la porta.

La società– Se il Napoli è in queste condizioni lo deve solo alla miopia della dirigenza negli ultimi 15 mesi. Continuo a chiedermi da mesi chi ha scelto di rinnovare con un triennale Mario Rui? E Juan Jesus? Sugli acquisti della scorsa estate inutile metterci bocca. Se il club vuole salvaguardare l’investimento Napoli deve usare il tesoretto degli anni scorsi e fare tabula rasa. A TUTTI I LIVELLI!!!

“TOP & FLOP NAPOLI” è a cura di Marco Lepore