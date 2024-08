Perillo, Rai: “Il Napoli inizia la nuova Serie A nel peggiore dei modi”

Antonello Perillo, Vice Direttore della Tgr Rai nazionale, ha commentato attraverso i social la brutta sconfitta del Napoli contro il Verona per 3-0 nella prima di campionato di Serie A. “Il Napoli inizia la nuova Serie A nel peggiore dei modi. Pomeriggio da incubo al Bentegodi contro un Verona semplicemente ordinato e cinico in contropiede. Pessima la prestazione degli azzurri. Conte avrà tante ragioni sul mercato bloccato, ma la sua mano non si è vista. Squadra spenta, senza fame, senza energie. Possesso palla troppo prevedibile, scarsa brillantezza nelle giocate, mai un guizzo di fantasia o un avversario superato in dribbling, per non parlare della totale disarmante inconsistenza dimostrata in attacco dove si avverte fin troppo l’assenza del turista Osimhen o del promesso sposo Lukaku. Letteralmente da brividi le amnesie in fase di non possesso palla, con meccanismi imperfetti ed evidenti errori di posizione in difesa. Tra i tanti misteri, il ritorno come titolare di Juan Jesus, che tutti davano partente ma che incredibilmente è stato risparmiato, forse per assenza di richieste sul mercato, dall’epurazione targata Conte. C’è molto da lavorare. In campo e sul mercato, dove serve molto di più del buon David Neres, che andrà a sostituire Ngonge come alternativa a Politano. Basti guardare il vuoto pneumatico in panchina come alternative a centrocampo”.

Factory della Comunicazione