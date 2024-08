JUVE STABIA corsara a Bari. serie B (1-3), buona la prima degli oplontini

BUONA LA PRIMA. Ma solo per una bella Juve Stabia che con merito passa al San Nicola e approfitta di un Bari ancora in evidente fase di costruzione e piuttosto disorientato di fronte all’organizzazione maniacale e collaudata dell’avversario e alla sua dirimente caparbietà. L’azione insistita nel finale, con la quale la compagine di Longo cerca almeno il gol della bandiera e dell’onore (poi trovato con Ricci) e la gladiatoria opposizione corpo a corpo della difesa ospite, fotografa l’afosa serata barese che non merita tuttavia giudizi definitivi. Alla prima giornata di campionato non potrebbe essere diversamente. Anche se in campo non c’è storia. Pagliuca si presenta al debutto con una squadra che nei principi di gioco sembra non aver smarrito nulla dei valori della scorsa trionfale annata nonostante numerosi innesti del ds Lovisa. E con le stesse armi proverà a consolidare la categoria e a difenderla. Il Bari s’è visto poco e a tratti, incapace di leggere la gara nel verso giusto e soprattutto di affondare i colpi nelle rare azioni costruite. E’ uscito dal campo fischiato dai tifosi che hanno nuovamente contestato la società che il club lo ha raccolto in Serie D e lo ha portato, comunque, alle soglie della A. E là vorrebbe lasciarlo. Servirà pazienza e qualche altro innesto difensivo, il reparto che ha patito enormemente l’aggressività ospite, incassando due gol. Ma il lavoro di Longo è già visibile e merita fiducia.

GARA SPIGOLOSA. Partita aperta sin dagli albori con entrambe le contendenti sul pezzo. Già al 4’ sugli sviluppi di una punizione calciata male dal Bari, Maiello innesca con un filtrante Sibilli che centra di prima intenzione sul dischetto, ma Lasagna non arriva sulla palla e l’opportunità sfuma. L’ex Verona ricambia il favore 3’ dopo mettendo Sibilli in condizione di far male, ma il Bari è ancora poco concreto con Thiam che vola in maniera spericolata fuori dai pali arrivando poco dopo a fare a sportellate addirittura a centrocampo. Fastidiosa nelle ripartenza e ben organizzata nella zona centrale del campo, la Juve Stabia rischia di far male poco dopo l’11’ quando Floriani Mussolini si incunea a sinistra e centra per Candellone, anticipato provvidenzialmente da Obaretin. Poi il Bari accenna una protesta per un contatto tra Ruggiero e Lasagna che per Collu di Cagliari è regolare. Gara piacevole senza particolari tatticismi e l’undici di Pagliuca che pressa alto, va all’uno contro uno puntando evidentemente sull’effetto sorpresa. La Juve Stabia, arginati Dorval a sinistra con Andreoni e Sgarbi sul lato opposto con Floriani, fa molta densità a centrocampo e il Bari fatica nella costruzione e patisce l’iniziativa degli stabiesi che passano su angolo: Mosti mira al dischetto del rigore dove Bellich, incredibilmente indisturbato, può portare avanti la Juve Stabia.



REAZIONE. La reazione del Bari è affidata a un’incursione di Obaretin con Lasagna braccato dai difensori stabiesi e capace solo di guadagnarsi un angolo puntualmente non sfruttato dal Bari. Tanto rumore per nulla anche al 36’ quando il Bari non trova la porta al termine di un’azione prolungata e confusa, tra l’altro viziata da un fuorigioco. Poi è Thiam che nega un gol quasi fatto a Lasagna, ma l’arbitro vede un fuorigioco. E’ ottimo invece il raddoppio ospite in fotocopia: angolo di Mosti e incornata vincente di Folino anche lui indisturbato con Radunovic inchiodato tra i pali.



RIPRESA. Il Bari riparte a testa bassa con Longo che tenta di risistemare la squadra con Novakovich per uno Sgarbi evanescente. Ma è la Juve Stabia che all’11’st ancora con Folino sfiora il tris con Radunovic questa volta tempestivo nell’uscita prima di un’incursione di Dorval finalmente nel vivo del gioco con Favasuli in ritardo. Spettacolare la combinazione al 18’ st Novakovich-Lasagna che porta al tiro l’ex veronese: palla sull’esterno della rete. Fa, invece, subito centro Artistico su cross di Andreoni. Il gol di Ricci sigilla una partita da mandare in fretta in archivio per il Bari.

BARI 1 – JUVE STABIA 3

BARI (3-4-2-1): Radunovic 5,5; Pucino 5, Vicari 5,5, Obaretin 6; Favasuli 5 (14’st Ricci 6), Maiello 5 (14’st Maita 5), Benali 6, Dorval 5; Sgarbi 5 (1’st Novakovich 6), Sibilli 5,5 (45’st Morachioli sv); Lasagna 6 (26’st Manzari sv). A disp.: Pissardo, Mantovani, Matino, Astrologo, Lulic, Akpa-Chukwu, Faggi. All.: Longo 5

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam 6,5; Folino 7, Bellich 7, Ruggero 6 (1’st Varnier 6); Andreoni 6,5, Leone 6,5 (43’st Meli sv), Buglio 6,5, Floriani M. 6,5 (1’st Rocchetti 6); Mosti 6,5, Piscopo 6,5 (20’ st Pierobon 6); Candellone 6,5 (30’ st Artistico sv). A disp.: Matosevic, Baldi, Tonin, Mignanelli, Gerbo, Maistro, Piovanello. All.: Pagliuca 7

ARBITRO: Collu di Cagliari 6

Guardalinee: Ceccon-Monaco

Quarto uomo: Gigliotti

Var: Maggioni. Avar: Longo

MARCATORI: 24’pt Bellich (JS), 47’ pt Folino (JS), 31’st Artistico (JS), 49’st Ricci (B).



AMMONITI: 3’pt Folino (JS) gioco falloso, 35’pt Ruggero (JS) gf, 41’pt Floriani M. (JS) gf, 43’pt Buglio (JS) cnr, 9’st Simili (B) gf) 12’st Andreoni (JS) gf, 24’st Varnier (JS) gf, 38’st Pucino (B) gf.

NOTE: Serata afosa, spettatori presenti 20.957 (6.859 abbonati; 864 tifosi ospiti). Incasso non comunicato. Ang.: 7-4 per il Bari. Rec.: pt 4’ e st 6’.