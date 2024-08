Il trasloco di Venere…In piazza “Tu sì ‘na cosa grande”

Grandi novità in piazza del Plebiscito, a Napoli. L’opera d’arte la “Venere degli stracci” del maestro Michelangelo Pistoletto, che si impone per la sua altezza nella piazza partenopea e che raffigura la statua della Venere accanto ad una montagna di stracci, attraverso la quale l’autore ha voluto rappresentare la capacità della città di rigenerare se stessa e di cui si è parlato molto per un episodio di cronaca (un incendio) risalente a circa un anno fa, è pronta a traslocare. A partire dal 19 agosto cominceranno i lavori di “disallestimento” dell’ opera che verrà trasferita nella chiesa di San Severo al Pendino. Il loco in questione non rimarrà comunque vuoto, infatti, al suo posto, “Tu si ‘na cosa grande”, ultima realizzazione del maestro Gaetano Pesce, venuto a mancare il 3 aprile dello scorso anno. L’opera rappresenta l’infinito amore dell’ arista per la città di Napoli e la sua cultura. Si tratta di una doppia struttura con due sculture in dialogo tra loro che si illumineranno durante la notte. La prima, alta 12 metri è sottile e metallica e va a rappresentare l’abito di Pulcinella in modo stilizzato. A tenerla in equilibrio saranno dei cavi metallici ricoperti da fiori sintetici variopinti. La seconda, posta di fronte alla prima, sarà un cuore rosso trafitto e sorretto da una freccia, sempre metallica, conficcata su una piattaforma di legno triangolare. Il cuore sta proprio a ricordare quello dell’artista nei confronti della città partenopea che, nonostante i suoi natali spezzini, era di origine sorrentina per parte di padre. Prima di poter istallare la scultura sono stati necessari dei controlli del solaio della metropolitana sottostante per verificare se potesse sorreggere il peso dell’ imponente opera d’arte. Sicuramente la Venere mancherà ai napoletani che erano abituati a vederla lì, in piazza, con lo sguardo volto verso il mare, ma saranno curiosi di poter ammirare una scultura che ritrae un simbolo della città di Napoli e della “napoletanitá” come Pulcinella.

Factory della Comunicazione

(Foto grande da Il Mattino)

Ludovica Raja