Il Mattino – Ora è il PSG ch e ha voglia di chiudere. Ecco l’accelerata su Osimhen

Le vie del mercato sono infinite. E così può accadere anche che un infortunio – come quello capitato a Gonçalo Ramos del Psg – si possa rivelare una… “fortuna” per chi è alla finestra (o al banco delle vendite se preferite). Una sorta di grimaldello per sbloccare la cassaforte transalpina e far tornare con più convinzione Nasser Al Khelaifi all’attacco di Victor Osimhen. E così, nel giro di meno di 24 ore le dinamiche cambiano repentinamente ed il valzer degli attaccanti – i top player, per intenderci – può finalmente cominciare a suonare. Ed il Napoli, dal canto suo, si trova improvvisamente in una posizione diversa rispetto al recente passato in cui avrebbe rischiato – alla lunga – di dover accettare un gioco al ribasso per liberare il nigeriano che ha già le valigie pronte da tempo e la testa proiettata altrove. Il Psg, infatti, adesso ha fretta di sostituire Gonçalo Ramos che venerdì sera – nella gara d’esordio in cui i parigini hanno espugnato il campo del Le Havre – ha subito un brutto infortunio alla caviglia sinistra (frattura) e ne avrà per almeno tre mesi. Il tecnico Luis Enrique era stato profetico a fine partita ed è chiaro che adesso si aspetta un rinforzo di spessore il prima possibile.L’identikit porta proprio a Victor Osimhen. Ed in questo, lo stop del centravanti portoghese c’entra fino ad un certo punto. Nel senso che non fa altro che accelerare (per fortuna del club azzurro) un processo avviato da tempo. Il bomber mascherato infatti ha già un’intesa con i transalpini (ingaggio da oltre 11 milioni di euro a stagione) che stavano soltanto provando a risparmiare (più di) qualche milioncino senza neppure ragionare sulla clausola liberatoria (da 130 milioni) fissata da De Laurentiis a dicembre scorso, ma provando addirittura a strappare l’affare sul filo di lana – a cifre inferiori ai tre zeri – consapevole dell’esigenza del Napoli di sbloccare l’impasse per fare spazio a Lukaku al centro dell’attacco di Conte. Adesso ovviamente il discorso cambia: il Psg ha fretta e non può più aspettare di far “cuocere” il Napoli e dovrà tornare a miti consigli con DeLa. Il che non significa che si arrivi ai soldi della clausola, ma certamente ad una cifra che parta dai cento milioni per Victor. Non solo. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione