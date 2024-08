Il Mattino – Manna ha gettato le basi per lo scambio Lukaku-Osimhen, ma il nigeriano continua a preferire il PSG

azzurro non è rimasto alla finestra in questo lasso di tempo ed ha provato a trovare anche una soluzione alternativa al “caso” Osimhen, ipotizzando uno scambio con il Chelsea che ha in organico proprio Lukaku. Si legge su Il Mattino. Il clubnon è rimasto alla finestra in questo lasso di tempo ed ha provato a trovare anche una soluzione alternativa al “caso”, ipotizzando uno scambio con ilche ha in organico proprio. Si legge su

Factory della Comunicazione

Il viaggio del diesse Manna in Inghilterra non è stato certo infruttuoso: il dirigente ha gettato le basi per una trattativa che fino ad ieri non aveva trovato ancora la quadra (per via della distanza tra le parti sulle valutazioni dei rispettivi attaccanti), ma che da oggi – complice anche l’ombra forte del Psg – potrebbe cambiare le carte in tavola.