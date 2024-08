(Grafico) Verona/Napoli – Per il Cds gli azzurri saranno così in campo. Non convocati in quattro

L a prima formazione dell’anno. Il primo dubbio, le prime scelte. Il Napoli esordirà oggi alle 18.30 a Verona, contro l’Hellas, e una squadra che già sembra un cantiere – e che anzi lo è di certo – rischia seriamente di dover fare a meno di quello che finora resta il grande colpo del suo mercato: Alessandro Buongiorno. Il difensore è reduce da una distorsione alla caviglia sinistra, rimediata giovedì all’inizio dell’allenamento come ha spiegato Conte, e nonostante sia in fase di miglioramento è ancora in fortissimo dubbio. La buona notizia è che dopo l’allenamento è saltato a bordo dell’aereo che ieri è decollato verso Verona insieme con il resto del gruppo. La cattiva è che il nodo relativo al suo impiego non è stato sciolto per niente: proverà oggi, a poche ore dalla partita. E se le cose non dovessero andare per il meglio, allora al suo posto dovrebbe giocare Juan Jesus. Novità anche in attacco rispetto alla partita di Coppa Italia contro il Modena: da centravanti dovrebbe recitare Simeone, con Politano e Kvaratskhelia alle sue spalle. Non convocati Osimhen, Folorunsho, Gaetano e Mario Rui.

Fonte: CdS