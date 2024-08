Conte spiega, deciso e diretto: “Mercato? Situazione molto complicata, bloccata, e dispiace”

Ieri il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato nella prima conferenza stampa alla vigilia della nuova stagione di Serie A, oggi infatti gli azzurri affronteranno il Verona al Bentegodi, alle ore 18,30, per la prima di campionato. Il tecnico è sembrato subito diretto e deciso nei suoi pensieri e nelle sue considerazioni, anche sul mercato, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Conte parla, spiega, articola e non trasuda mai rabbia. Ogni tanto sorride. Sorrisi amari. Come quando commenta la situazione acquisti-cessioni: «In questo mese la squadra mi ha soddisfatto molto: i ragazzi hanno voglia di lavorare e crescere, e questo mi aiuta e mi dà entusiasmo». E il mercato? «Situazione molto complicata, bloccata, e dispiace. Sì, mi dispiace e non posso dire altro. Che devo dire». E ancora: «Qui c’è proprio bisogno di una ricostruzione totale che deve partire dalle fondamenta, come confermano i 10-12 giocatori sul mercato: altrove hanno situazioni più consolidate e arrivano un paio di pezzi importanti. Occorrono tanta pazienza e umiltà collettive, ambiente compreso: non so serviranno sei mesi o un anno per riavere un Napoli, ma so che ci saranno delle difficoltà e che bisogna stringerci tutti insieme. Devono renderci più forti. Qui c’è il tranello grosso di due anni fa che confonde le idee e butta tanto fumo negli occhi». Lo scudetto. «Il decimo posto a distanze siderali dalla vetta non è un caso e neanche frutto della sfortuna. Chi lo pensa sbaglia di grosso!». Su Osimhen e Lukaku: «Non parlo di giocatori di altri club. Quella di Osimhen è una storia che affrontano in maniera esclusiva club e calciatore. Io sono da sempre uno spettatore»”.

