4 su 4: il Verona ispira la vena realizzativa di Kvaratskhelia

Parlare di vittime, seppur preferite, in ambito calcistico, sembra alquanto fuori luogo, ma in gergo, per indicare una squadra a cui un calciatore, per un motivo o l’altro, riesce a segnare di più, si utilizza questo termine. Per Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, per esempio, come ci ricorda Il Corriere dello Sport, la “vittima preferita”, insieme al Sassuolo è proprio il Verona: “Un piccolo e tradizionale esodo andato regolarmente in scena pure due anni fa, il 15 agosto 2022, in occasione di una vittoria che con un perentorio 5-2 annunciò all’Italia le intenzioni dei ragazzi di Spalletti. Quella fu anche la partita del debutto e del primo gol di Kvaratskhelia in Italia, uno che contro l’Hellas appare sempre particolarmente ispirato: al Verona ha segnato 4 reti in quattro partite, 3 in trasferta e una al Maradona. Insieme con il Sassuolo, è il Verona la squadra maggiormente colpita da Kvara da quando gioca in Italia”.

