Rivivi il live- Conferenza stampa Antonio Conte: “Mi aspettavo una soluzione migliore di quella che ho trovato e mi aspettavo di meglio. Buongiorno ha avuto una distorsione alla caviglia”

In quali ruoli bisogna intervenire sul mercato:

“Dobbiamo viaggiare su diversi parametri: costo, ingaggio e convincere i calciatori a venire al Napoli. Quest’anno siamo senza coppe ed è un handicap notevole. Dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni per tamponare e non possiamo pensare di fare tutto in una sola sessione di mercato. Sono troppe le cose da migliorare. Bisogna cercare di prendere lo stretto necessario. C’è una situazione bloccata, che dovrebbe o dovrà portare degli introiti. E proprio per questo, esorto a tutti di capire bene la situazione. Questo non significa che ci è passata la voglia. Io sono ancora più incazzato di prima, nel senso che sono più cazzuto, e vorrei trasmettere questo pensiero ai ragazzi e a chi sta attorno a me”.

Simeone e Raspadori insieme:

“Vi chiedo di non iniziare di parlare di discorsi tattici. Fateci lavorare su tutti i punti di vista, perché stiamo lavorando su determinate cose e se funzionano bene o meno, cercheremo di migliorare. L’anno scorso con questo famoso 4-3-3 è arrivato il decimo posto. Poi se vogliamo parlare di calcio un giorno, ci riuniamo tutti quanti. A me fa piacere farvi entrare nella mia idea di calcio, l’ho fatto in Nazionale”.

Sulle aspettative del Napoli:

“Mi aspettavo una soluzione migliore di quella che ho trovato e mi aspettavo di meglio, però siamo qui per lavorare insieme al club in maniera razionale sapendo che non si può fare tutto subito ma bisogna farle per gradi. Io vedo le altre squadre con situazione consolidate, noi oggi non dico che siamo all’anno zero, ma siamo all’anno molto vicino. Chiedo grande unità ai tifosi, dobbiamo essere un corpo unico e portare il Napoli ai piani alti”.

Sull’ottavo posto come griglia di partenza:

“Sono statistiche che tengono conto di alcuni parametri e quindi hanno usato quelli dello scorso anno. In più vedendo alcuni calciatori che sono andati via è stato semplice stilare questa classifica. I parametri cambiano di anno in anno, così come cambiano le prestazioni”

Su Buongiorno e Di Lorenzo:

“Buongiorno ha avuto una distorsione alla caviglia, faremo le opportune valutazioni e poi prenderemo una decisione. Di Lorenzo è un calciatore che puoi utilizzare sia come braccetto sia come esterno”.

Sul pronostico della stagione:

“Siamo alla base della costruzione, è un mese che stiamo lavorando per cercare questa ricostruzione. Oggi, come ho detto altre volte, fare dei pronostici non è il caso, questa sarà un’annata dove dobbiamo cercare e ottenere il massimo”.

Sul mercato:

“Stiamo lavorando da più di un mese con i ragazzi e quello che abbiamo fatto fino a questo momento mi soddisfa. Hanno voglia di lavorare e di crescere singolarmente, questo mi aiuta e dà entusiasmo. Poi sapete benissimo che il mercato è in una situazione molto complicata, dispiace perché è tutto bloccato. Non posso dire altro”.

-Domani esordio in campionato per il Napoli. La stagione 2024-2025 parte dal Bentegodi di Verona. In vista della sfida in terra scaligera, Antonio Conte, tecnico azzurro, parlerà in conferenza stampa oggi, alle 13-30 , prima della partenza per la città veneta. L’allenatore presenterà la gara alla stampa e risponderà alle domande degli addetti ai lavori. IlNapolionline seguirà l’evento in diretta per riportare ai suoi lettori le dichiarazioni della guida tecnica napoletana.