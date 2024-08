Verona-Napoli, ecco chi può sorprendere gli azzurri in casa Hellas

Attesa finita: dopo 84 giorni, dallo 0-0 con il Lecce del 26 maggio scorso, il Napoli torna in campo per la prima giornata della Serie A 2024/25. L’esordio stagionale degli azzurri è fissato a domenica 18 agosto in casa dell’Hellas Verona.

Domenica, al “Bentegodi”, sia Hellas che Napoli sono attese da un primo banco di prova: entrambe hanno infatti cambiato guida tecnica nel corso dell’estate e sarà interessante capire quanto e come avrà già inciso per l’una e per l’altra la preparazione imposta dai nuovi allenatori.

Come riportato da Opta e dal sito ufficiale del Napoli, in un avvio di campionato in cui, come di consueto, la finestra estiva del mercato è ancora apertissima, l’attenzione della retroguardia del Napoli dovrà concentrarsi sulle “certezze” dell’Hellas. Il tecnico gialloblù, Paolo Zanetti, potrà contare su alcune pedine fondamentali, primo nome fra tutti è quello del capitano Darko Lazovic, vera e propria colonna del club: da quando ha esordito con questa maglia in Serie A infatti (25 agosto 2019), è il giocatore gialloblù che ha servito più assist (27) e collezionato più presenze nel massimo campionato.

Il secondo nome per il taccuino della retroguardia di Conte è quello di Tomás Suslov, approdato in Italia nella scorsa stagione ma capace di ritagliarsi grandi spazi. Nel 2024, tra i giocatori che hanno preso parte attiva a più di cinque reti in Serie A, solo Matías Soulé (sei – aprile 2003) è più giovane dello slovacco (sei – giugno 2002), primo inoltre tra i compagni di squadra per dribbling riusciti nell’intero scorso campionato (38).

Attenzione infine ad un nuovo acquisto in forza ai gialloblù: Casper Tengstedt. Il classe 2000 danese, in prestito dal Benfica, si presenta con un discreto biglietto da visita: considerando i giocatori che nella scorsa Primeira Liga portoghese hanno partecipato a più di cinque marcature, solo Marcos Leonardo (324) e Petar Musa (518) hanno disputato meno minuti dell’attaccante di Herning (664), che ha totalizzato quattro gol e due assist nel campionato scorso.