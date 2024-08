Orsato dice “no” alla Russia, in programma progetti con l’AIA

Daniele Orsato, in un’intervista rilasciata a Repubblica, sottolinea la sua rinuncia alla proposta della Federazione Russa di collaborare con loro, come sottolinea Tuttomercatoweb. ““Assolutamente no”, la risposta di Daniele Orsato in merito al rumors sulla possibilità di diventare di fatto nuovo consulente della commissione arbitrale della Federazione calcistica russa. “Mi era stato chiesto di collaborare come esperto arbitrale con la Federazione russa, all’interno di un panel di grande livello tecnico. Sono stato molto lusingato dall’invito, ma alla luce della situazione socio-politica attuale e dei principi etici che mi hanno sempre guidato, sia in campo che fuori, ho deciso di non accettare”.

L’arbitro di Schio, terminato l’ultimo grande torneo con gli Europei di Germania 2024, ha rassegnato le sue dimissioni dalla Can A e B, seppur mantenendo l’affiliazione all’AIA, e si vociferava sarebbe ripartito dalla Russia da dietro la scrivania. Eppure l’ex direttore di gara ha rifiutato la proposta ricevuta, aggiungendo cosa gli prospetta il futuro: “Inoltre nei prossimi mesi desidero concentrare tutte le mie energie sulla costruzione di un progetto tecnico e associativo con l’AIA in Italia. Nomina da presidente? No, io sono un tecnico. Certo, oggi l’Aia è afflitta da conflitti interni tra diverse correnti politiche che interferiscono anche nella gestione tecnica. È fondamentale dare una svolta”.