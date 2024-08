Napoli: una intera squadra è pronta a lasciare. Nomi e destinazioni

Non ci sono solo gli acquisti da fare per il Napoli. C’è anche il mercato in uscita, tra calciatori bocciati da Conte dopo i due ritiri e calciatori che servono per far cassa. Qualcuno è già andato via, come Ostigard e Lindstrom. Altri sono ancora da piazzare e saranno due settimane molto intense per il nuovo direttore sportivo Manna. Con un nome su tutti con le valigie in mano già da un po’, Victor Osimhen. Ecco quanto riporta ancora Calciomercato.com

Factory della Comunicazione

OSIMHEN-CHELSEA – Parte del mercato dipende da Osimhen, sia per una questione economica (con il pagamento della clausola da 130 milioni ci sarebbero investimenti più immediati da poter fare) che per quella numerica. Il suo addio farà posto a Lukaku e proprio per questo ora si cerca l’incastro con il Chelsea. Manna è volato a Londra per accelerare con lo scambio Lukaku-Osimhen più un conguaglio di 60 milioni circa nelle casse azzurre. I dettagli sono ancora tutti da definire, così come il nigeriano deve convincersi al 100% (essendoci il PSG ancora nella sua testa).

NATAN, FOLO E CAJUSTE – C’è chi è praticamente fuori dai giochi. Il primo è Natan, con il quale Conte aveva iniziato a lavorare. Poi è arrivato il Betis Siviglia: il giocatore è andato al Betis in prestito oneroso da 1 milione di euro più 8 per il diritto di riscatto. Folorunsho anche è in uscita e la Lazio lavora per portarlo nella capitale. Il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha già incontrato Lotito. Ora serve l’intesa tra i due club con De Laurentiis che chiede 15 milioni di euro. Altro centrocampista che nel secondo ritiro aveva già l’aria di stava per salutare è Cajuste. Saltato il passaggio al Brentford, è tornato ugualmente in Inghilterra. Ipswich Town per lui, ma si fa avanti intanto anche l’Everton.

GAETANO E MARIO RUI – Folorunsho e Cajuste non sono stati convocati nel primo impegno ufficiale, quello di Coppa Italia contro il Modena. Non sono gli unici, perché è toccato lo stesso destino a Gaetano e Mario Rui, entrambi fuori dai piani di Conte. Per Gaetano c’è il Cagliari, ma manca l’accordo tra le società. Il terzino portoghese, invece, attende che arrivi l’offerta giusta.

GIOCATORI IN DUBBIO – Altri calciatori restano in dubbio. Su tutti il Giovanni Simeone. Il Cholito, dopo due anni in ombra alle spalle di Osimhen e Raspadori, vuole tornare a essere protagonista. Qualche interessamento c’è, anche in Italia (Genoa su tutte), però il Napoli fino a quando non avrà Lukaku difficilmente procederà con la sua cessione. Sul mercato ci sono altri giocatori offensivi, cioè Ngonge e Cheddira. Non hanno convinto fino in fondo. Il primo ha più possibilità di restare, mentre per il secondo ci potrebbe essere la cessione a titolo definitivo. A questa lista si aggiunge Alessio Zerbin, che potrebbe fare rientro al Monza in prestito. Più Iaccarino e Coli Saco, destinati alla Serie B. Un po’ di operazioni da dover fare, tanto lavoro per Manna le prossime due settimane.