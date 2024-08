Ultim’ora: c’è il sì del Chelsea su Romelu Lukaku. Tutte le ipotesi

Si prospetta un finale di mercato da fuoco e fiamme. Ma dal nugolo di parole, riunioni, intermediari d’ogni tipo che bazzicano attorno a Manna in queste ore, due operazioni in arrivo: il prestito di Cajuste all’Ipswich Town e quello di Natan al Betis Siviglia. Tutti e due già da ieri sono (felicemente) a destinazione. Le ultime 24 ore di infernali trattative tra il Napoli, il Chelsea e i manager di Lukaku e Osimhen. La trattativa non si è raffreddata ma lo scambio non piace al nigeriano che ha un accordo con il Psg e non vuole rimangiarselo. Anzi, ha proprio puntato i piedi. Motivo per cui sarebbero persino scesi in campo, personalmente, due legends dei Blues per convincere Osimhen a spostarsi a Londra: Didier Drogba e Obi Mikel. Vedremo. «Tutti i grandi club vogliono ingaggiarlo – racconta Mike, centrocampista nigeriano per 11 anni al Chelse – È un ragazzo fantastico, un essere umano fantastico e spero davvero che venga al club e farò del mio meglio per assicurarmi che ciò accada. Drogba sta parlando con lui, condividendo le sue idee e cosa significa il club per noi. Vogliamo tutti vedere Victor qui». Dunque, sul tavolo una serie di ipotesi di lavoro: Lukaku, Casadei e 50 milioni per Osimhen. Oppure, senza Casadei, scambio e conguaglio a 70 milioni. In alternativa, 25-30 milioni solo per Big Rom. Con il nodo Osimhen che resta ancora sul groppone. Fonte: Il Mattino

