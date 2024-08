Osimhen-Lukaku, due trattative parallele e separate

Il Napoli sta lavorando all’uscita di Osimhen e al possibile arrivo di Romelu Luaku. Il Corriere dello Sport scrive “E’ sempre il turno di pensare al centravanti, non che il ds Manna abbia mai spesso di pensarci, di dannarsi l’anima per trovare un accordo con il Chelsea per Lukaku, che s’allena da solo a Cobham e non vede l’ora di prendere un volo per tornare in Italia. Azzurri e Blues giocano a sfinire l’avversario, una tattica senza particolari rilanci, attendista. Lo scambio più conguaglio con Osimhen resta comunque difficile da farsi: le due trattative sono separate e parallele, ma resta il fatto che i due attaccanti potrebbero fare il percorso inverso. Per il nigeriano, tra l’altro, sono scesi in campo anche un paio di pezzi grossi e blues, Obi Mikel e Drogba. Gli stanno arrivando telefonate, messaggi dagli ex campioni del Chelsea per convincerlo a sposare il club e trasferirsi a Stamford Bridge. Dovrebbe però ridursi l’ingaggio, che per gli inglesi è troppo alto”.

