McTominay, si può fare: al lavoro per trovare “la formula giusta”

Se ne parla insistentemente da un paio di giorni, ora, stando a quanto scrive su X l’esperto di mercato, Nicolo Schira, si inizia a fare sul serio. “Scott McTominay ha dato la sua disponibilità a unirsi al Napoli, che ha offerto un prestito con opzione di acquisto al Manchester United, che ha aperto le porte alla vendita del centrocampista, ma vuole 30 milioni e un accordo permanente o un obbligo di acquisto”.

Scott #McTominay has given his avaibility to join #Napoli, which have offered a loan with the option to buy to #ManchesterUnited, which have opened the door to the the midfielder’s sale, but they want €30M and a permanent deal or an obligation to buy. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/r2lVzAD8zF

