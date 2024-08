Gilmour, Lukaku, Neres: Napoli fiducioso sulle conclusioni

Dopo il blitz di Manna in Inghilterra, arrivano conferme sul buono stato delle trattative. Lo ribadisce anche l’esperto di mercato, Nicolò Schita attraverso X:

“Il Napoli è fiducioso di chiudere gli acquisti di Billy Gilmour (Brighton), Romelu Lukaku (Chelsea) e David Neres (Benfica). Dopo questi 3 accordi il Napoli lavorerà per acquistare altri 2 giocatori per completare la propria campagna trasferimenti”.

#Napoli are confident to close Billy #Gilmour (Brighton), Romelu #Lukaku (Chelsea) and David #Neres (Benfica) signings. After these 3 deals Napoli will work to sign other 2 players to complete their own #transfers window

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 15, 2024