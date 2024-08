“Brescianini? Alcuni malintesi tra noi direttori hanno complicato la situazione”, parla il ds del Frosinone

Del mancato arrivo del centrocampista del Frosinone Marco Brescianini, parla il ds del club ciociaro, Guido Aneglozzi, come riporta il Corriere dello Sport. “«Stavamo lavorando per trasferire Brescianini al Napoli e avevamo già dato l’autorizzazione per le visite mediche. Tuttavia, alcuni malintesi tra noi direttori hanno complicato la situazione, portando alla decisione di far tornare Brescianini a casa». Così, in conferenza stampa, il direttore dell’area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi ha raccontato la vicenda relativa al centrocampista di Calcinate. Il dirigente ha utilizzato dei toni distensivi, per non inasprire il clima con la società partenopea con cui aveva trovato inizialmente un accordo per la cessione del ragazzo. «Ci dispiace perché, quando si arriva alla fase delle visite mediche, di solito si è molto vicini alla conclusione dell’affare. Ma come dico sempre, finché non si firma può succedere di tutto. Quando è saltato l’affare con il Napoli, siamo stati chiamati da un’altra società». Il contatto diretto con il presidente dell’Atalanta Percassi ha permesso poi ai gialloazzurri di concludere l’affare con i bergamaschi, sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni più un riscatto fissato a 10 e dei bonus aggiuntivi per i ciociari in base agli obiettivi del club”.

