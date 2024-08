A Verona non mancherà l’affetto dei tifosi azzurri residenti al Nord

Verona-Napoli sarà la prima di campionato, dove però mancheranno i tifosi nel settore ospiti, ma non quelli residenti al nord, come sottolinea il Corriere dello Sport. “L’affetto del popolo azzurro arriverà fino a Verona. Sono i tifosi del Nord, quelli che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio al Napoli. L’esordio al Bentegodi avrà un bel colpo d’occhio da entrambe le parti. C’è la curiosità di vedere all’opera il nuovo, ma ancora non nuovissimo Napoli di Antonio Conte. C’è la nota rivalità tra le due tifoserie e la trasferta è vietata ai residenti in Campania per disposizione del Casms, ma il settore ospiti sarà bello pieno di supporter azzurri provenienti dalle altre regioni e in particolare dal Veneto e da tutto il Nord Italia. La Curva Nord superiore, quella dedicata alle tifoserie avversarie, è infatti a un passo dall’essere sold out. Restano posti per quella inferiore. Ha invece avuto un inevitabile rallentamento la prevendita per l’esordio casalingo al Maradona contro il Bologna. Le curve superiori sono già esaurite, mentre c’è disponibilità bassa, su Ticketone, per i Distinti inferiori. La gara è in programma tra 10 giorni, un risultato positivo a Verona può portare a un’impennata delle vendite già dalla prossima settimana”.

