UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri della 1° giornata di campionato

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma domenica 18 agosto.
BRESCIA – PALERMO Venerdì 16/08 h. 20.30
AURELIANO
TOLFO – LAUDATO
IV: RENZI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
BARI – JUVE STABIA Sabato 17/08 h. 20.30
COLLU
CECCON – MONACO
IV: GIGLIOTTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LONGO S.
PISA – SPEZIA Sabato 17/08 h. 20.30
MANGANIELLO
FONTEMURATO – DI GIACINTO
IV: MACCARINI
VAR: GHERSINI
AVAR: MINELLI
SALERNITANA – CITTADELLA Sabato 17/08 h. 20.30
FOURNEAU
CIPRIANI – GIUGGIOLI
IV: BARATTA
VAR: BARONI
AVAR: PAGANESSI
SUDTIROL – MODENA Sabato 17/08 h. 20.30
PERRI
RASPOLLINI – CEOLIN
IV: BOZZETTO
VAR: GUALTIERI
AVAR: GARIGLIO
CATANZARO – SASSUOLO h. 20.30
PICCININI (foto)
MARGANI – CAPALDO
IV: VERGARO
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO
CESENA – CARRARESE h. 20.30
PRONTERA
D’ASCANIO – EMMANUELE
IV: URSINI
VAR: PEZZUTO (ON-SITE “OROGEL STADIUM DINO MANUZZI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE “OROGEL STADIUM DINO MANUZZI”)
COSENZA – CREMONESE h. 20.30
BONACINA
YOSHIKAWA – CORTESE
IV: DI REDA
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
FROSINONE – SAMPDORIA h. 20.30
ABISSO
ROCCA – BARONE
IV: DI FRANCESCO
VAR: NASCA
AVAR: DI VUOLO
REGGIANA – MANTOVA h. 20.30
ARENA
LOMBARDO – MASSARA
IV: BURLANDO
VAR: MIELE
AVAR: DI BELLO