CalcioNews

UFFICIALE, Serie B – Gli arbitri della 1° giornata di campionato

By Gabriella Calabrese
0

 Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma domenica 18 agosto.

 

Factory della Comunicazione

BRESCIA – PALERMO     Venerdì 16/08 h. 20.30

AURELIANO

TOLFO – LAUDATO

IV:      RENZI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:        VOLPI

 

BARI – JUVE STABIA    Sabato 17/08 h. 20.30

COLLU

CECCON – MONACO

IV:      GIGLIOTTI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:       LONGO S.

 

PISA – SPEZIA    Sabato 17/08 h. 20.30

MANGANIELLO

FONTEMURATO – DI GIACINTO

IV:       MACCARINI

VAR:      GHERSINI

AVAR:       MINELLI

 

SALERNITANA – CITTADELLA    Sabato 17/08 h. 20.30

FOURNEAU

CIPRIANI – GIUGGIOLI

IV:     BARATTA

VAR:     BARONI

AVAR:     PAGANESSI

 

SUDTIROL – MODENA    Sabato 17/08 h. 20.30

PERRI

RASPOLLINI – CEOLIN

IV:      BOZZETTO

VAR:     GUALTIERI

AVAR:     GARIGLIO

 

CATANZARO – SASSUOLO      h. 20.30

PICCININI (foto)

MARGANI – CAPALDO

IV:     VERGARO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      MUTO

 

CESENA – CARRARESE    h. 20.30

PRONTERA

D’ASCANIO – EMMANUELE

IV:     URSINI

VAR:     PEZZUTO (ON-SITE “OROGEL STADIUM DINO MANUZZI”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE “OROGEL STADIUM DINO MANUZZI”)

 

COSENZA – CREMONESE    h. 20.30

BONACINA

YOSHIKAWA – CORTESE

IV:     DI REDA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

 

FROSINONE – SAMPDORIA    h. 20.30

ABISSO

ROCCA – BARONE

IV:      DI FRANCESCO

VAR:      NASCA

AVAR:       DI VUOLO

 

REGGIANA – MANTOVA    h. 20.30

ARENA

LOMBARDO – MASSARA

IV:     BURLANDO

VAR:      MIELE

AVAR:       DI BELLO

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Napoli/Gilmour, ci siamo: occorre solo formalizzare!

Calcio

Nell’affare Lukaku/Osimhen può rientrare anche Casadei

Calcio

Dal Portogallo – Agente di Neres a Napoli per i dettagli

Calcio

Natan/Betis, affare concluso: i dettagli dell’operazione

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.