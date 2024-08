Omorodion nel mirino del Napoli? Gli azzurri lo seguono per il post-Osimhen

La settimana scorsa sembrava solo una formalità l’arrivo al Chelsea di Samu Omorodion , attaccante classe 2004 dall’ Atletico Madrid che avrebbe di conseguenza escluso i Blues dalla lista di pretendenti di Victor Osimhen .

Oggi, dopo il crollo della trattativa tra il club spagnolo e quello inglese, Football Insider riferisce che – in un aspettato valzer delle punte “al contrario” – Omorodion potrebbe essere il nome nuovo per il Napoli in vista dell’addio del suo numero nove. Sulle tracce della punta dei Colchoneros ci sono anche i tedeschi del Lipsia . Scrive Il Mattino.

L’Atletico vuole concludere velocemente la cessione del giocatore, così da poter completare l’operazione Conor Gallagher : il centrocampista inglese, dopo aver svolto le visite mediche con il club del Cholo Simeone , ha fatto dietrofront ed è rientrato al Chelsea proprio a causa della fumata nera dell’affare Omorodion.