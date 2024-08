Oggetto della contestazione: Dia inseguito, pietre contro l’auto

Un bruttissimo episodio ha avuto come protagonista Dia, calciatore della Salernitana: lancio di oggetti contro la sua auto dopo la Coppa Italia. Su Sportmediaset si legge: “Da idolo in campo a oggetto della contestazione dei tifosi il passo è stato molto breve per Boulaye Dia. L’attaccante granata, protagonista due stagioni fa della clamorosa salvezza con Nicola e in settimana del passaggio del turno in Coppa Italia della Salernitana in rimonta con lo Spezia, non sta vivendo un momento facile. Preso di mira già dal prepartita all’Arechi, subissato di fischi a ogni tocco palla, non è bastata la rete decisiva nel recupero per il 3-3 che ha portato i granata ai rigori (poi vinti) in Coppa Italia per evitare una bruttissima esperienza dopo la gara. Una volta rientrato al centro sportivo, Dia è stato inseguito da alcune persone in scooter che hanno lanciato oggetti e sassi contro la sua auto, mandando in frantumi i finestrini fortunatamente senza ulteriori danni fisici”.

Factory della Comunicazione