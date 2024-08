Napoli, tentativo per McTominay! Ecco quanto chiede il Man United

Il Napoli è uno dei club maggiormente attivi sul mercato in queste ore. Il ds Giovanni Manna – in missione a Londra – è chiamato a cercare rinforzi in breve tempo da metter subito a disposizione di Antonio Conte in vista dell’esordio in campionato, previsto per domenica 18 sul campo del Verona.

Il club azzurro, secondo Il Mattino, avrebbe messo nel mirino Scott McTominay del Manchester United. Il centrocampista scozzese cresciuto nei Red Devils dove ha fatto la trafila nelle giovanili a partire dai 6 anniprima di approdare in prima squadra, ha il contratto in scadenza al termine della stagione e potrebbe dunque rilevarsi un’opportunità di mercato in queste ultime settimane.

Nonostante la scadenza ormai prossima, il club inglese chiede 30 milioni di euro per liberarsi del suo centrocampista. L’uomo-mercato azzurro sarebbe intenzionato a proporre un prestito, formula che però non sarebbe gradita ai Red Devils.

Nella scorsa stagione, McTominay non è stato un titolare inamovibile nello scacchiere di ten Hag. In Premier League è partito dall’inizio solo per 18 volte mentre in altre 14 è partito dalla panchina. Senza adeguate garanzie sul minutaggio, lo scozzese potrebbe far leva proprio su questo per indurre il suo club a liberarlo.