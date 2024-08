Il Mattino – Le cessioni, quasi certe??? Meglio dire così

Natan andrà al Betis Siviglia, in prestito. Non dovrebbero esserci intoppi. Ieri sera incontro tra Giuffredi e Lotito e intesa di massima per Folorunsho: la Lazio non vuole spendere 15 milioni ed è quindi inevitabile una trattativa.

In salita l’operazione Gaetano-Cagliari perché i sardi non vanno oltre un prestito: condizioni non gradite a De Laurentiis. Infine Osimhen: incredibile come lo stallo al momento sia totale. Il Psg resta nell’ombra e il patron è ovviamente infastidito con il suoi entourage per la gestione della (non) trattativa. Il messaggio di De Laurentiis al Psg, però, è chiaro: non svende Osimhen. Piuttosto se lo tiene.

Fonte: Il Mattino