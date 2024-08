Calcio femminile – Serie A: come già annunciato corposo arrivo di calciatrici nel Como Women

Il Club ufficializza l’arrivo di Astrid Gilardi, Mina Schaathun Bergersen, Berta Bou Salas e Zara Kramzar

– FC Como Women è lieto di annunciare l’arrivo di altre quattro nuove giocatrici nel suo roster per la prossima stagione: Astrid Gilardi, Mina Schaathun Bergersen, Berta Bou Salas e Zara Kramzar.

F.C Como Women continua a portare avanti l’obiettivo di rendere la rosa più competitiva e di creare un ambiente di crescita e supporto per tutte le nostre atlete.

Queste le sensazioni di Astrid Gilardi: “Sono positiva, specialmente dopo il ritiro a Marilleva dove abbiamo dimostrato di essere già a un buon punto della preparazione. Vivo ogni giorno dando il massimo, il nostro obiettivo è quello di fare meglio dell’anno scorso”.

Crescere e migliorarsi, come nelle dichiarazioni di Berta Bou Salas: “Ci sarà tanto da imparare, ma vedo un gruppo molto dinamico e che mi dà ottime sensazioni”.

Molto contenta del gruppo anche Zara Kramzar: “Mi sono sentita subito accolta dalle compagne e da tutto lo staff. L’ambiente mi ha messo nelle migliori condizioni possibili per migliorarmi”.

Infine Mina Bergersen: “Sto conoscendo il gruppo e iniziando a capire le indicazioni dell’allenatore: voglio dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi!”

Astrid Gilardi, portiere classe 2003 di Mandello Lario, arriva a titolo definitivo dall’Inter, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo gli esordi con la Polisportiva Mandello e tre stagioni al Real Meda, approda nel 2017 nella Primavera dell’Inter Women, esordendo successivamente in prima squadra. Grazie alle sue qualità e abilità tecniche in porta è stata convocata nella Nazionale Under-16 nel 2017, per poi passare immediatamente all’Under-17 e infine all’Under-19.

Mina Schaathun Bergersen è una centrocampista norvegese classe 2003. La giocatrice ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Bergersen approda in Italia, alla Roma, nel 2021, dopo diverse stagioni nel campionato norvegese, segnando subito all’esordio la sua prima rete in giallorosso contro l’Empoli il 15 gennaio 2022. La norvegese ritorna a Como a titolo definitivo dopo l’ultima stagione passata in prestito in cui ha totalizzato 23 presenze.

Berta Bou Salas arriva a Como, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026. Per la giocatrice di ruolo difensore, classe 1999, si tratta della sua prima esperienza nel campionato italiano. Catalana di Torroella de Montgrì, inizia la sua carriera da calciatrice nel Unió Esportiva L’Estartit, squadra della sua città, per poi approdare alle giovanili del Barcellona con cui esordisce in prima squadra nella stagione 2020/2021. Dalla stagione 2022 ha vestito la maglia del Levante Las Planas.

Zara Kramzar arriva in prestito dalla Roma fino al 30 giugno 2025. Centrocampista della nazionale slovena, classe 2006, arriva in Italia nell’estate 2022, firmando un contratto con la Roma. La diciottenne slovena con la maglia giallorossa ha ottenuto diversi successi, tra cui un campionato con la Primavera, una Coppa Italia e due campionati italiani con la prima squadra. Grazie alle vittorie e alle sue prestazioni nella Capitale, le viene assegnato dal quotidiano Mundo Deportivo il “Trofeo Promesa” come migliore giovane promessa del calcio femminile a livello internazionale.

Photo credit: ComoWomen

Photographer: Tutu Ionatan