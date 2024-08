Mercato Napoli – Neres, anche senza coppe, guadagno al rialzo e fiducia possono convincere

Il Napoli sta cercando di stringere per David Neres, che alla prima di Liga non è stato convocato dal Benfica. Il club partenopeo potrebbe avere le motivazioni giuste per il trasferimento, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Non importa, quindi, se il Napoli non gioca le coppe europee: la possibilità di guadagnare di più (tre milioni contro i 2,1 che gli danno i portoghesi), la fiducia che ha sentito da parte del club e l’idea di provare una nuova esperienza in un nuovo Paese l’hanno convinto. Del resto, il ragazzo nato a San Paolo non è mai stato uno che soffre di saudade, non ha nostalgia del suo Brasile: è andato via di casa nel 2017 per giocare nell’Ajax, dove ha dato il meglio sotto la guida di Ten Hag fino ad arrivare alla semifinale di Champions persa contro il Tottenham nel 2019. Nel gennaio 2022 s’è trasferito in Ucraina, allo Shakhtar, dove è stato allenato da De Zerbi, salvo poi dover scappare poco dopo a causa della guerra. Uomo di mondo, David, mancino di talento, un buon tiro, dribbling brasiliano. Una freccia in più per l’attacco di Conte. Da scoccare nei prossimi giorni, quando avrà il via libera dal Benfica, nonostante il dispiacere dei tifosi portoghesi”.

