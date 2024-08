Mercato, blitz di Manna a Londra per Lukaku e Gilmour: i dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ds del Napoli Giovanni Manna si trova a Londra per trattare con Chelsea e Brighton gli arrivi di Romelu Lukaku e Billy Gilmour.

L’uomo-mercato azzurro ha l’incarico di chiudere rapidamente l’operazione Lukaku con il Chelsea, su mandato del presidente De Laurentiis, dopo l’offerta fatta recapitare ieri ai Blues sulla base di 25 milioni di euro (più cinque di bonus) per il cartellino dell’attaccante belga. La cifra è nettamente inferiore alla clausola del giocatore stabilita dagli inglesi (43 milioni), ma si confida sul fatto che una cessione di Lukaku sarebbe oltremodo utile anche al Chelsea stesso, che non ha alcun interesse a tenere in casa un giocatore scontento, considerando che Lukaku ha già manifestato chiaramente la sua volontà di raggiungere Conte a Napoli, andando a ridursi l’ingaggio da 7,5 a 6 milioni netti annui. Insomma, l’addio di Big Rom riserverebbe vantaggi innegabili ad ambo le parti: il Napoli abbraccerebbe finalmente il pezzo più pregiato del nuovo attacco, il Chelsea avrebbe un problema in meno da gestire all’interno del gruppo di Maresca, anche se con meno soldi del previsto in cassa.

Factory della Comunicazione

Ma non è tutto. Perché la missione inglese di Manna è doppia e prevede nelle prossime ore anche un incontro con la dirigenza del Brighton per portare in Italia lo scozzese Gilmour. L’intesa è stata raggiunta già nei giorni scorsi, sulla base di una dozzina di euro, ma va perfezionata e formalizzata prima del ritorno in Italia dello stesso Manna. Gilmour è l’elemento graditissimo anche a Conte e prescelto per dare più forza e dinamismo alla mediana del Napoli. Il Brighton lo aveva già escluso dalle ultime quattro amichevoli disputate prima dell’inizio del campionato, a riprova del fatto che il giocatore non rientra più nei piani del club ed il suo trasferimento in Italia a titolo definitivo viene dato per certo. Al diesse Manna, ora, il compito di chiudere l’affare, tornando in Italia entro un paio di giorni con una doppia fumata bianca.