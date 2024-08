“L’ ACCELERATA DI AURELIO” – CdS Campania “Tutto fatto per Brescianini, Lukaku incastro Chelsea”

N

on è cambiato granché, ma occhio ai piccoli segnali, alle necessità che si vengono a creare, spesso inaspettate.Ha una rosa enorme, praticamente ne ha due, eppure era lì per prendere anche Samu Omorodion, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid che aveva già fatto anche le visite con i Blues. Poi, però, gli inglesi si sono tirati indietro per questioni contrattuali, facendo saltare per il momento anche il passaggio di Conor Gallagher ai Colchoneros e provando invece a inserire Joao Felix nella trattativa. Che non è un centravanti, tra l’altro, ruolo in cui il Chelsea ha un giocatore in esubero come Romelu Lukaku. Ed è qui che si è fermi,mentre Big Rom s’allena in disparte aspettando quella chiamata che gli regalerebbe un enorme sorriso, che lo renderebbe felice di ritornare in Italia agli ordini del suo allenatore preferito, Antonio Conte. Magari già in questa settimana, quella che porta all’esordio di Verona.