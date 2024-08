Col pacchetto abbonati e la corsa al biglietto, ecco il primo SOLD OUT con Napoli/Bologna

Curve superiori già esaurite in pochissime ore e con i ventiduemila abbonati non è difficile prevedere il tutto esaurito al Maradona per l’esordio casalingo in campionato del Napoli di Antonio Conte in programma il 25 agosto contro il Bologna (ore 20.45). Ieri alle 12 il club ha messo in vendita attraverso la piattaforma Ticketone i biglietti per il debutto a Fuorigrotta solo ai possessori della Fidelity card, che hanno un prezzo scontato, ed è stato già un mezzo successo a tredici giorni dalla partita. Al di là dei due settori esauriti, sono andati a ruba anche i tagliandi per i Distinti inferiori, per cui resta una disponibilità bassa. La vendita libera, invece, avrà inizio il 19 agosto alle ore 12 e terminerà fino a esaurimento posti. Da questa mattina alle 10 e fino a sabato alle 19 sarà inoltre possibile acquistare i biglietti per il debutto in campionato del Napoli al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Il Casms ha negato la trasferta ai residenti in Campania per motivi di ordine pubblico, ma non è difficile prevedere che domenica (18.30) il settore ospiti sarà comunque pieno di tifosi azzurri che vivono in Veneto e in tutto il Nord Italia.

Fonte: CdS