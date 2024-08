CdS – Neres vuole andare via, il Napoli insiste per regalarlo a Conte

Il mercato del Napoli continua la sua corsa, che però per ora è fatta di trattative in atto, una delle quali riguarda David Neres del Benfica, come sottolinea il Corriere dello Sport. “A Lisbona in tanti si chiedono perché, non se ne capacitano, puntano il dito verso il presidente Rui Costa per non averlo messo al centro del progetto. Ma questo è da sempre il Benfica: comprare a poco, valorizzare, vendere a tanto. E sarà così con David Neres, l’attaccante brasiliano che Roger Schmidt non ha convocato domenica per il debutto di campionato in casa del Famalicão. Perso 2-0, tra l’altro, e scatenando un’enorme ondata di critiche che non ha risparmiato nessuno, allenatore in primis, al quale è stato chiesto perché Neres non fosse stato utilizzato vista la necessità, palese, di avere un giocatore come lui in campo: «Neres è un calciatore che vince duelli, che crea reazioni a catena, ma la situazione è molto chiara: vuole andar via ed è in contatti molto avanzati con il suo nuovo club». Che poi è il Napoli, si sa, fortemente intenzionato a regalare a Conte un bel po’ di fantasia brasiliana al suo attacco”.

Factory della Comunicazione