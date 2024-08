Brescianini, dal Milan al Napoli passando per il Frosinone, il centrocampista per far rifiatare Anguissa

E’ fatta a quanto pare per Marco Brescianini del Frosinone, il Napoli aspetta il centrocampista a Villa Stuart per le visite mediche e la firma. Il calciatore seguito anche dall’Atalanta ha trascorso una vita nelle giovanili del Milan perpoi passare al club ciociaro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Da Frosinone a Roma, per poi scendere di nuovo un po’ più a Sud e cominciare la sua nuova avventura. Che parte dal Nord, dove Marco Brescianini e nato è cresciuto. Una vita nel Milan, quello delle giovanili, fino all’esordio in Serie A, i prestiti all’Entella, al Monza, al Cosenza, poi l’acquisto da parte del Frosinone per soli 200mila euro, ma con una percentuale del 50% sulla rivendita riservata in favore dei rossoneri. Che non potranno beneficiarne subito, ma solo nel 2025, visto che a Napoli il biondo centrocampista classe 2000 arriva in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro più bonus. Per i ciociari una gran plusvalenza, per il Milan un guadagno niente male in ottica futura, per Antonio Conte un centrocampista necessario per affrontare un campionato da protagonisti, per dare respiro ad Anguissa, per avere qualche inserimento in più che arriva da dietro e perché no, quei gol dei centrocampisti che il Napoli è andato inevitabilmente a perdere con la partenza di Zielinski. Insomma, Brescianini può essere un giocatore utilissimo, duttile, giovane e con all’attivo quaranta presenze nell’ultima stagione, quattro reti e due assist”.

