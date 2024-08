Bergomi: “Conte dà organizzazione e non avere le coppe sarà un vantaggio”

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e della nazionale italiana, attualmente opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport in merito alla stagione che sta per iniziare. Sul Napoli:

Poi c’è il Napoli, che ha scelto Conte per ripartire dopo una stagione deludente, senza coppe: uno scenario ideale per un allenatore come lui?

“La cosa bella di Conte è che in 10-15 giorni ti dà un’organizzazione: la squadra va in campo e sa cosa fare. Questo è fondamentale per l’aspetto tecnico-tattico, per la disciplina e per riuscire a tenere l’ambiente unito. Senza coppe e partendo dal decimo posto potrà tirare fuori il massimo da tutti. Il Napoli è lì, assieme alle squadre nominate prima. Mai come quest’anno, in previsione di una Champions più impegnativa, l’assenza di coppe può rappresentare un vantaggio”.