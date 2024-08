Sorrentino: “I giudizi su Meret sono troppo pesanti, con Conte si toglierà soddisfazioni”

L’ex portiere Stefano Sorrentino, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli:

“I giudizi su Meret sono stati troppo pesanti per un errore in amichevole, così come adesso dopo il Modena in Coppa Italia non devono essere troppo esaltanti. I portieri sono esposti maggiormente alle critiche, soprattutto Meret perché a 20 anni era già in Nazionale e quindi le aspettative su di lui sono alte.

Io sono sicuro che al Napoli, con Conte, se avrà fiducia potrà assolutamente togliersi tantissime soddisfazioni. Mercato? Le partite d’agosto hanno sempre un significato a parte. E’ chiaro che la prestazione col Modena è stata troppo brutta per una squadra che vuole competere per le prime posizioni del campionato, ogni reparto ha dei meccanismi e l’altra sera questi meccanismi non si sono visti”.