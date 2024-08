Serie A femminile – Il Como Women ufficializza 3 nuovi acquisti. Ecco l’identikit

F.C. Como Women è lieto di annunciare l’arrivo delle prime tre nuove giocatrici nel suo roster per la prossima stagione: Alia Guagni, Giorgia Spinelli e Katja Schroffenegger.

Questa iniziativa rafforza ulteriormente la nostra squadra e siamo entusiasti di accogliere queste talentuose atlete nel nostro club. Le nuove incorporazioni comprendono giocatrici di alto livello con esperienza nazionale e internazionale, selezionate per migliorare ulteriormente la qualità e la competitività del nostro team. Ciascuna di loro apporterà un contributo unico alla nostra campagna di quest’anno, portando con sé talento, determinazione e un profondo impegno verso il successo.

Il FC Como Women continuerà a concentrarsi sullo sviluppo delle sue giocatrici e sulla promozione del calcio femminile nella nostra comunità. Siamo fermamente impegnati nel creare un ambiente di crescita e supporto per tutte le nostre atlete, incoraggiando a eccellere sia sul campo che al di fuori di esso.

“Sono arrivata qui con l’intenzione di portare il mio contributo e la mia esperienza. C’è una gran voglia di fare bene e divertirsi”, ha dichiarato Alia Guagni.

Grandi motivazioni e obiettivi nelle parole di Giorgia Spinelli: “Mi ha sorpreso in modo molto positivo il progetto ambizioso e importante che il Como Women sta portando avanti. Questo ci motiva enormemente e faremo di tutto per toglierci grandi soddisfazioni”.

Entusiasta dell’ambiente e del progetto anche Katja Schroffenegger: “Ho trovato un ambiente familiare e un Club che grazie a Mercury/13 sta crescendo sempre di più”.

Alia Guagni, classe 1987, ha firmato fino al 30 giugno 2025, a seguito della scadenza naturale del suo contratto con AC Milan.

Ha alle spalle una carriera caratterizzata da una lunga militanza nella Fiorentina e da un’importante esperienza internazionale negli Stati Uniti, in Spagna con l’Atlético Madrid e soprattutto con la Nazionale Italiana. Dal 2002 al 2020 Guagni ha giocato un ruolo cruciale nella squadra toscana, contribuendo a numerosi successi del Club, tra cui due Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e un Campionato Italiano nella stagione 2016/2017, grazie al quale nella stagione successiva ha debuttato nel torneo di UEFA Women’s Champions League.

Nel 2020 fa il definitivo salto in campo internazionale firmando con l’Atlético Madrid e approdando nella Primera División Femenina, uno dei più importanti e competitivi campionati del mondo. Nel gennaio 2022 torna in Serie A con la maglia del Milan, totalizzando 41 presenze con la squadra rossonera.

La sua esperienza e versatilità in campo le hanno permesso di diventare una presenza costante con la maglia della Nazionale Italiana con cui ha partecipato al campionato europeo nel 2009 e nel 2017 e ai mondiali nel 2019, totalizzando in azzurro 85 presenze e mettendo a segno 6 reti.

Nel corso della sua carriera Alia Guagni ha ricevuto diversi riconoscimenti individuali tra cui quello di miglior giocatrice dell’anno per due anni consecutivi nel 2017 e nel 2018, diventando col tempo una delle più rispettate e influenti giocatrici italiane.

Giorgia Spinelli arriva a Como dopo una lunga carriera sia a livello nazionale che internazionale, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026. Classe 1994, di ruolo difensore centrale, ma nota anche per la sua duttilità come terzino sinistro, ha vestito la maglia di Atalanta e Mozzanica con la quale nella stagione 2011/2012 fa il suo esordio in Serie A. Nel 2015 passa all’Inter con cui realizza 36 presenze e 10 reti in campionato per poi approdare due anni dopo in Francia, al Stade Reims. Gli anni nel campionato francese si riveleranno di straordinaria importanza per la giocatrice lombarda che, fin da subito con la fascia di capitano, condurrà la squadra a una storica promozione in Division 1 dopo oltre vent’anni di assenza.

Rientra in Italia nel 2020 con il Milan con cui realizza tre reti durante il corso della stagione, per poi vestire successivamente la maglia della Sampdoria per due stagioni e quella della Fiorentina nell’ultima appena trascorsa. In carriera Spinelli vanta diverse convocazioni nelle giovanili della nazionale di calcio femminile e nella nazionale maggiore di Antonio Cabrini.

Katja Schroffenegger, portiere classe 1991, arriva a titolo definitivo firmando un contratto fino al 30 giugno 2026, dopo quattro anni alla Fiorentina dove ha collezionato 67 presenze e una partecipazione al torneo di UEFA Women’s Champions League. La bolzanina ha inoltre vestito a livello nazionale le maglie di Südtirol, Inter e Florentia San Gimignano. A livello internazionale ha trascorso diverse stagioni nel campionato tedesco, la Frauen-Bundesliga, con Jena, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, vincendo il campionato nella stagione 2014/2015.

Ha rappresentato l’Italia a vari livelli giovanili, in particolare con la nazionale Under-19 con cui si è laureata campione d’Europa nel 2008. Ha vestito inoltre la maglia azzurra anche nella Nazionale maggiore, totalizzando 17 presenze.

