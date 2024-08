Quelli che…ci siamo! I prossimi colpi in entrata ed in uscita

Si lavora in casa Napoli. In entrata ed in uscita. E non si tratta esclusivamente della risoluzione del caso Osimhen. Scrive Il Mattino: “Oggi Cajuste firma per il Brentford. Ma i dirigenti del Cagliari hanno apparecchiato la tavola per una doppia operazione: Gaetano e Cheddira. Per il centrocampista, siamo quasi alla definizione della trattativa: 12 milioni al club azzurro. Per la punta marocchina, gli azzurri pensano a un prestito. In ogni caso, il club sardo sembra la meta ideale. Via anche Zerbin (torna al Monza) mentre Iaccarino e Mezzoni sono destinati al Frosinone. Ecco, oggi Brescianini non è stato convocato per la gara di Coppa Italia con il Pisa: accordo praticamente raggiunto. Ballano un po’ di bonus e De Laurentiis non vuole inserire percentuali di vendita per il futuro. Blitz inglese a buon fine per lo scozzese Gilmour: al Brighton 10 milioni di euro. E infine anche il Benfica è pronto ad accettare l’assegno da 25 milioni per David Neres, il brasiliano che ha colpito Conte. Già, perché ieri è stata una giornata caldissima sul fronte Neres: Giuliano Bertolucci, l’agente del brasiliano (e socio di Kia Joorabchian) ha convinto il Benfica ad accettare l’offerta del Napoli. Insomma, l’affare sembra virtualmente chiuso.”

