Napoli, mercato fatto finora non è all’altezza di una big. Conte vuole i profili richiesti

Il Mattino in edicola quest’oggi approfondisce le vicende di mercato in casa Napoli, bloccate dalla mancata cessione di Victor Osimhen. A detta del quotidiano, sono troppi i giorni passati da Antonio Conte in attesa di qualcosa: una cessione, un esubero che andasse via e soprattutto un acquisto. Il mercato effettuato finora non può dirsi all’altezza di una squadra che punta ad arrivare tra le prime quattro. Ed è frustrato dal fatto che per un mese abbia lavorato senza sei-sette innesti che considera fondamentali, ossia gli acquisti che ritiene necessari per riportare il Napoli al tavolo delle grandi.

Almeno in partenza, giustamente, Antonio non si adatta, non si accontenta. Mai. E non si capisce perché dovrebbe farlo in presenza di budget e parametri chiari. Ha individuato gli acquisti da fare e non comprende perché non sono ancora qui. E fa fatica ad accettare che quelli che ha deciso che se ne devono andare, continuino a giragli attorno. Il modulo di Conte è passione e carisma, ma il tempo comincia a stringere.