Il Mattino – Conte attende, quattro possibili colpi in arrivo

Il Napoli ha bisogno do completare il mercato prima dell’inizio del campionato, con Conte che attende per poter lavorare al meglio. Quattro dovrebbero essere i colpi in arrivo, come sottolinea Il Mattino: “Conte ricomincia da tre. Ovviamente, Lukaku a parte che per don Antonio è praticamente cosa fatta. Gilmour non gioca neppure un secondo nell’amichevole del suo Brighton con l’Everton. Roger Schmidt (allenatore del Benfica) fa intendere che oggi non intende rischiare Neres nella gara d’esordio contro il Fameliçao «perché qualcosa sta per succedere». Ora non resta che attendere la decisione di Vivarini, tecnico del Frosinone, se farà scendere in campo oppure no Brescianini nella gara di Coppa Italia di oggicon il Pisa. Insomma siamo agli sgoccioli. Un triplo affare per sistemare il centrocampo e dare la fantasia all’attacco azzurro. Ci siamo? Pare di sì”.

Factory della Comunicazione