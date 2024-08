Coppa Italia – La Samp si regala il derby, decide il napoletanoTutino. Cosenza, subito la resa

Sampdoria 1 – Como 1 ( 5-4 dcr)

Factory della Comunicazione

L’epilogo ai rigori sorride a Pirlo (derby col Genoa al prossimo turno). Per il Como anche una cattiva notizia: Varane è costretto al cambio per un problema ai flessori. Come l’anno scorso, però a maglie invertite, il gol di Ioannou. Risposta immediata di Cutrone in 7 minuti. Dal dischetto il gol decisivo è di Tutino.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ghidotti 6; Bereszynski 5,5 Romagnoli 6 Vulikic 6; Venuti 6 Bellemo 5,5 (30′ st Vieira 6,5) Yepes 6 (37′ st Meulensteen 5,5) Ioannou 7 (24′ st Giordano 5,5); Akinsanmiro 6 (30′ st Benedetti 6,5); Borini 5,5 (22′ st Tutino 6,5) Coda 6,5. A disp.: Vismara, Ravaglia, Ferrari, Barreca, Zeqiraj, Girelli, Ricci, Kasami, Stoppa, La Gumina. All.: Pirlo 6

COMO (4-2-3-1): Reina 6,5; Iovine 5 Barba 6 Varane 6 (23′ pt Goldaniga 6) Moreno 5,5 (33′ st Sala sv); Mazzitelli 6 (16′ st Baselli 6,5) Braunoder 5; Strefezza 6,5; Cutrone 7 (33′ st Verdi 5,5) Da Cunha 6,5; Belotti 5,5 (16′ st Gabrielloni 6). A disp.: Audero, Vigorito, Cassandro, Dossena, Abildgaard, Cerri, Gioacchini, Engelhardt. All.: Fabregas 6

ARBITRO: Collu di Cagliari 6.

Guardalinee: Margani e Galimberti.

Quarto uomo: Iacobellis.

Var: Chiffi. Avar: Muto.

MARCATORI: 37′ pt Ioannou (S), 44′ pt Cutrone (C).

SEQUENZA RIGORI: Da Cunha (C) gol, Vieira (S) gol; Verdi (C) palo, Benedetti (S) gol; Braunoder (C) traversa, Meulensteen (S) parato; Baselli (C) gol, Coda (S) gol; Strefezza (C) gol, Tutino (S) gol.

ESPULSO: 52′ st Iovine (C) per doppia ammonizione.

AMMONITI: 26′ st Da Cunha (C), 44′ st Verdi (C) per gioco falloso.

NOTE: spettatori 14.196 per un incasso di 176.553 euro. Angoli: 4-3 per il Como. Rec.: pt 4′, st 9′.

Torino 2 – Cosenza 0

In 40 secondi il Torino – che nel prossimo turno potrà affrontare l’Empoli – è già avanti: Ilic innesca la maldestra deviazione di Camporese, che spiazza Micai. Inizio choc per il Cosenza, che incassa il colpo ma non crolla e sfiora il pari con Mazzocchi. Tutto questo a cavallo del palo di Bellanova, mentre il raddoppio di Zapata ha l’effetto di una sentenza. La squadra di Vanoli – che può sorridere all’esordio sulla nuova panchina – chiude con una veloce ripartenza, in cui Adams trova il colombiano tutto solo in area per il raddoppio. Un messaggio al Milan, che tra cinque giorni attende il Torino a San Siro.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 6,5; Vojvoda 6,5 Coco 6 Masina 6,5 (42′ st Dellavalle sv); Bellanova 6,5 (21′ st Dembele 6) Linetty 6 (21′ st Tameze 6) Ricci 6,5 Ilic 6 (38′ st Karamoh sv) Lazaro 6,5; Sanabria 6 (21′ st Adams 6,5) Zapata 6,5. A disp.: Paleari, Popa, Bayeye, Sazonov, Ilkhan, Horvath, Balcot. All.: Vanoli 6,5.

COSENZA (3-4-1-2): Micai 6; Hristov 6 Camporese 5,5 Caporale 5; Ciervo 6 Florenzi 5,5 (36′ st Mauri sv) Matheus 6 (15′ st Kourfalidis 6) D’Orazio 5,5 (15′ st Martino 6); Kouan 5,5 (37′ st Rizzo Pinna sv); Mazzocchi 6 Fumagalli 5 (15′ st Zilli 5,5). A disp.: Baldi, Vettorel, Dalle Mura. All.: Alvini 5,5

ARBITRO: Ghersini di Genova 6,5.

Guardalinee: Ricciardi e Arace.

Quarto uomo: Madonia.

Var: Nasca. Avar: Baroni.

MARCATORI: 1′ st Camporese (C, autorete), 38′ st Zapata (T).

AMMONITI: 5′ pt Florenzi (C), 13′ pt D’Orazio (C), 22′ st Martino (C) per gioco falloso, 24′ pt Ricci (T), 24′ pt Kouan (C) per comportamento non regolamentare.

NOTE: spettatori 10mila circa, incasso non comunicato. Angoli: 6-5 per il Torino. Rec.: pt 1′, st 6′.

Fonte: CdS