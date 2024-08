CdS – Neres s’avvicina e pregusta Napoli da Lisbona

Il mercato del Napoli non è ancora completo, anzi ci sono ancora due o tre colpi da affondare, uno dei quali David Neres del Benfica, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Non convocato per la prima di campionato. Un segnale chiaro, che non ha bisogno di particolari spiegazioni. David Neres s’avvicina, pregusta Napoli da Lisbona, ma deve attendere ancora un pochino. Lo stesso allenatore del Benfica, Roger Schmidt, ha spiegato tutto: « N eres può vincere i duelli, sa dribblare, ma la situazione è molto chiara. Il giocatore vuole andare via, ci sono colloqui concreti con il nuovo club. Le società sono in contatto, io ho bisogno di giocatori che si impegnino al massimo» . Ecco perché non era neanche in panchina all’esordio in Liga Portugal (sconfitta per 2-0 in casa del Famalicão). E poi, si sa, storicamente il Benfica è una società che compra a poco e vende a tanto. La trattativa intanto è lì, impostata e pronta ad essere chiusa: i portoghesi chiedevano 30 milioni, ma si chiuderà a 25 milioni più 5 di bonus, che farebbero comunque 30, mentre il giocatore ne guadagnerà 3 a stagione, migliorando sensibilmente il suo ultimo contratto, che gliene garantiva 2,1 all’anno”.

