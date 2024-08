ADL, Manna e Conte ne hanno parlato? O giocano con le parole?

Problema Osimhen, situazione Osimhen, comunque lo si voglia definire, deve essere risolto. Ne scrive Antonio Corbo su Repubblica e si pone alcune domande:

Factory della Comunicazione

“Oggi Osimhen è un caso internazionale. Di quel contratto si avvale solo per guadagnare un ingaggio da star e vivere da turista milionario a Napoli, in attesa della cessione. Non sente affatto il dovere di comportarsi da tesserato del Napoli: allenarsi e giocare. Né Conte pensa di inserirlo. Si limita a dire che Osimhen ha un accordo con il presidente. E si tira fuori. Giusto, ma da uomo di calcio e di società ha mai pensato che tentare il recupero di Osimhen come per Kvara e Di Lorenzo sarebbe un vantaggio tecnico ed economico, piuttosto che acquistare a cifra ancora da definire il 31enne Lukaku? Direte, non sono suoi i soldi. C’è un’altra domanda però: De Laurentiis gliel’ha chiesto? Manna come area tecnica ha provato? Se il Napoli non esce dal Grande Equivoco danneggia anche Lukaku, sicuro di tornare in Italia. Ma come torna se il Napoli non ha trovato l’accordo a futura memoria con il Chelsea che spara 37 milioni? Conclusione: De Laurentiis reintegra Osimhen o lo vende, anche sottocosto, per trattare Lukaku e gli altri acquisti sollecitati da Conte. A 5 giorni dal campionato è tutto fermo, la squadra è incompleta, centrocampo semivuoto, giocatori esodati dopo il ritiro. Indecisi a tutto De Laurentiis, Conte, Manna giocano con le parole. Importante è lo stile, niente scontri, grande il nuovo Napoli, soffre solo di Bon Ton.”