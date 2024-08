Uscite – Occorre “sistemare” diverse questioni: da Folorunsho a Natan

Mentre si cerca di venire a capo della “complicata” questione Osimhen, si lavora soprattutto alle altre operazioni in uscita. Scrive Il Mattino: “Il presidente e i suoi collaboratori dialogano con la Lazio per la cessione di Folorunsho: l’esclusione dalla lista dei convocati in Coppa Italia è la conferma del fatto che per Conte non rientra nei piani. Una sorpresa, anche per il manager Giuffredi che aveva lavorato il suo rinnovo. Dicevamo: lo cerca la Lazio, lo ha sondato la Fiorentina. Ma attenzione all’Atalanta: vero che ha fatto il passo indietro perché ha puntato tutto su Retegui, ma Gasperini potrebbe chiedere un ulteriore sforzo a Percassi. Vedremo. Gaetano ha sciolto la riserva: vuole tornare al Cagliari. Evidente che qualcosa sia andato storto nelle trattative con il Parma. E non solo perché il Napoli ha ritenuta troppo bassa l’offerta dei ducali. Fatto? Macché. Rientra Mario Rui che, ma era chiaro, non ha trovato una sistemazione in questi 4 giorni. Il club deciderà come proseguire: ma per trovare una squadra Manna deve immaginare una partecipazione allo stipendio (da oltre 2 milioni di euro). Il Valladolid si è tirato indietro ma spunta il Galatasaray. L’asse con il Verona potrebbe convincere l’Hellas a prendere in prestito Natan.”

