Victor Osimhen non è stato convocato per la sfida del Napoli contro il Modena, gara vale per la Coppa Italia. Chiara l’intenzione della società azzurra di cedere il nigeriano e di accogliere Romelu Lukaku. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino scrive quanto segue: “De Laurentiis adesso accelera e vuole chiudere l’affare con il Chelsea per portare Big Rom alla corte di don Antonio in queste ore, a sette giorni dalla trasferta in campionato di Verona. Vista con gli occhi di Conte, siamo già oltre il tempo massimo. Poi si vedrà l’addio di Osi, come già raccontato”. “Per chiudere velocemente l’operazione l’idea è del prestito (che i Blues hanno sempre rifiutato) e il riscatto obbligatorio(da circa trenta milioni) legato alle presenze (basse) e al ritorno in Champions League. Un modo per non ingessare le casse del Napoli. L’agente Pastorello sta facendo tutto ciò che deve fare: ha ribadito il no all’Aston Villa perché Romelu Lukaku vuole tornare con Conte. L’affare si farà”, sottolinea il quotidiano partenopeo.

Factory della Comunicazione