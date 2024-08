Pagano, religioso, profano…Ferragosto resta il Top dell’estate!

Ferragosto è ormai alle porte e, tra i vari festeggiamenti, tradizionali o meno, il vero significato della giornata in quanto tale è… “passato in secondo piano”. Ferragosto era una festa pagana in onore di Ottaviano Augusto (da cui prende il nome il mese di agosto). Inizialmente veniva celebrata il primo giorno ed era un modo per definire la prima parte del mese, dedicata al riposo e ai festeggiamenti. Oggi tutto è cambiato, questa ricorrenza “cade” il 15 agosto e spesso le vacanze (ferie) delle persone si concentrano attorno a questa data. Oltre al giorno della celebrazione è persino cambiata l’origine. La festa, infatti, da pagana è divenuta cattolica attraverso l’istituzione del giorno dedicato dalla chiesa all’Assunzione di Maria. Un evento “storico-religioso” fondamentale poiché indica il momento in cui Maria fu accolta in cielo. Da molti anni a questa parte, inutile nasconderlo, Ferragosto ha perso molto del suo valore, sia pagano che religioso, assumendone un altro tipicamente profano. Si festeggia, sempre più spesso, la notte tra il 14 ed il 15, aspettando la mezzanotte tra falò, “braciate” e grandi “riunioni” sulla spiaggia. Cibo, musica, (si spera non troppo alcool) chitarre, danze e qualcosa che si cuoce sul fuoco…I giovani, visto l’avvicinarsi del fatidico giorno, già si stanno preparando al meglio per rendere questa ricorrenza il top dell’ estate. Occorre però ricordare e soprattutto rispettare le varie leggi che ci sono in merito. In alcuni luoghi ci sono divieti a far festa e ad accendere fuochi. Festeggiare sì, ma nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza, delle persone e dell’ ambiente. Strano pensare che nel fatidico giorno del 15 si passi attraverso i due elementi più “diversi” che esistono in natura…Gavettoni d’acqua sulle spiagge e non solo, fuoco la notte, sulla sabbia, magari intonando qualche vecchia canzone…

Ludovica Raja