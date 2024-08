Osimhen-Lukaku, la prossima settimana decisiva per sciogliere questo nodo

Il Napoli dovrà sistemare la situazione di Victor Osimhen, e soprattutto decidere per l’arrivo di Lukaku perchè i tempi stringono e il campionato è alle porte, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La settimana che comincerà domani sarà fondamentale anche per fare luce sul grande caso dell’estate: l’intreccio Osimhen-Lukaku. Romelu sta resistendo contro tutto e tutti all’ipotesi di rinunciare al suo allenatore totem, nonostante il Chelsea l’abbia escluso dalle strutture della prima squadra insieme con Broja e Chalobah – in uscita come lui – e stia lavorando con la squadra B. L’Aston Villa per averlo è pronto a pagare la clausola da 37,5 milioni di sterline (più o meno 44 milioni di euro), i Blues hanno bisogno di fare cassa e cominciano a perdere la pazienza, ma Rom è stato chiarissimo: non ha intenzione di accettare destinazioni diverse dal Napoli. E da Conte. La trattativa continua, anche perché De Laurentiis valuta seriamente di sbloccare il suo arrivo anche con Osimhen sull’uscio e in attesa di Psg, arabi o di un segnale dall’Arsenal: la richiesta del Chelsea è 40 milioni, l’offerta 25 più bonus. E dunque si lavora per ridurre la distanza e chiudere il colpo. Non uno qualsiasi, il centravanti: il vertice (e un po’ la base) della squadra. In uscita Cajuste: domani visite con il Brentford. Gaetano: verso Cagliari. Mario Rui e Folorunsho”.

Factory della Comunicazione