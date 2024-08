Mediaset – Neres sempre più vicino al Napoli! ADL vuole chiudere anche Lukaku

L’appello alla società è stato forte e chiaro. Lo hanno sentito tutti il messaggio di Antonio Conte al presidente De Laurentiis dopo la vittoria ai rigori del Napoli contro il Modena al debutto in Coppa Italia: la rosa deve essere rinforzata. E il presidente azzurro sta lavorando in queste ore proprio per accontentare il suo tecnico e regalargli almeno il rinforzo in attacco prima dell’inizio del campionato. “Può arrivare un attaccante ma non è detto che sia Lukaku”, ha detto il ds Manna a Mediaset prima della gara. Ma è proprio il belga l’obiettivo su cui AdL vuole stringere i tempi e cercare di chiudere trovando l’accordo con il Chelsea.

C’è da ridurre le distanze tra domanda e offerta: la richiesta dei Blues per l’attaccante belga è di 40 milioni, il Napoli ha proposto 25 milioni più 5 di bonus e spinge anche per un prestito (finora però rispedito al mittente) con riscatto obbligatorio legato alle presenze e al ritorno in Champions. Il club azzurro ha dalla sua la forte volontà del giocatore di tornare a lavorare con Conte, con cui all’Inter è esploso in tutta la sua potenza, fisica e realizzativa. Lukaku ha già un accordo per un contratto triennale a 6 milioni di euro a stagione e non accetta altre destinazioni: rimbalzato senza indugi l’Aston Villa, disposto a pagare al Chelsea la clausola da 37,5 milioni di sterline.

Intanto David Neres è sempre più vicino: l’esterno brasiliano, non convocato per la prima di campionato del Benfica contro il Famalicao, ha già un’intesa con gli azzurri, che ora stanno cercando un accordo con il club portoghese. L’operazione dovrebbe chiudersi sulla base di 25 milioni più bonus. A riportarlo è il sito Sportmediaset.