Conte sottolinea sul mercato: “Ci sono situazioni oggettive, bisogna guardare la realtà”

Il Napoli di Conte ha fatto il suo esordio ieri sera al Maradona contro il Modena, battuto ai rigori per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico azzurro nel post gara ha fatto il punto anche sul mercato, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Dal campo al mercato, però, il passo è breve: “Ci sono situazioni oggettive, bisogna guardare la realtà. Sento dire che questo è l’organico del terzo scudetto, non è vero perchè sono andati via 12 giocatori di quell’annata. Noi in ogni trattativa abbiamo da rispettare tre parametri: il costo del giocatore, l’ingaggio dello stesso e poi il fatto che non essendoci impegni internazionali Napoli, senza Europa, è poco attrattiva come prospettiva. Sto cercando di aiutare il club a trovare i profili giusti che rispettino questi tre parametri, non bisogna accontentare me, ma il Napoli. Mi auguro che vediate le cose oggettivamente; dobbiamo continuare a lavorare, io ho entusiasmo, passione e voglia e ne ha pure il gruppo, anche se è ristretto. Cercheremo di migliorare in tutto, vogliamo che il nostro tifoso sia fiero in qualsiasi circostanza, in ricchezza o in povertà””.

Factory della Comunicazione