Besiktas-Chiesa, parla il suo agente

Fali Ramadani, agente di Federico Chiesa, calciatore della nazionale italiana, ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha sottolineato di non aver mai trattato con il Besiktas per l’approdo in Turchia del calciatore della Juventus: “Non conosco la persona in questione e non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa“, queste le parole dell’agente del giocatore della Juventus dopo le recenti dichiarazioni del vice presidente del Besiktas Hüseyin Yücel. Ma cosa aveva detto Hüseyin Yücel a TRT Spor? Ecco il passaggio in questione che ha evidentemente irritato non poco l’agente di Chiesa: “Negli ultimi tempi al Besiktas è stato accostato Federico Chiesa. Non lo nego, ne parliamo da più o meno 10 giorni. Vorrei precisare, sempre per essere chiari, che il calciatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juventus che si aggira sui 15 milioni. Da oggi Chiesa non è più nell’agenda del Beşiktaş”.

