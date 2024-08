Verona, prove generali in vista del Napoli. Nuovi acquisti già in campo contro il Cesena

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si focalizza sul Verona. Gli scaligeri affronteranno alle 18.30 il Cesena in Coppa Italia e, parallelamente, sono pronti al debutto in campionato affrontando al Bentegodi rispettivamente Napoli e Juventus nelle prime due giornate. Una partenza da brividi che non deve però far abbassare la soglia dell’attenzione contro i romagnoli: mister Paolo Zanetti e i suoi hanno l’obiettivo della salvezza, come accaduto lo scorso anno con Marco Baroni nonostante una rosa profondamente mutata nel mercato di gennaio.

Per la gara odierna contro la squadra di Michele Mignani, spazio ai nuovi acquisti: pronto il debutto dell’attaccante Mosquera che agirà insieme ad Harroui ed Okoli. Sulla sinistra sarà assente Frese a causa di un’infiammazione al ginocchio. «Non è scontato fare risultato, in agosto i valori sono sempre più livellati», diceva Zanetti che ha ha appena ottenuto Tengstedt, prelevato ufficialmente in prestito dal Benfica.

Il Cesena, dopo sei anni, sta per ritrovare la Serie B: ieri è giunta l’ufficialità dell’acquisto di Van Hooijdonk dal Bologna (già convocato), ed è reduce dal successo contro il Padova nel turno preliminare della coppa nazionale. «Non andiamo lì solo per fare bella figura, vogliamo qualificarci. Il fatto che l’Hellas abbia bisogno di tempo per inserire i nuovi, a inizio percorso, può essere un aspetto da sfruttare».